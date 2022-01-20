"Барселона" оценила 17-летнего футболиста в 1 млрд евро

Об этом сообщает El Partidazo de COPE.



Полузащитник Гави и "Барселона" близки к продлению контракта о сотрудничестве. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года.



Заработная плата Гави неизвестна, но сумма отступных, которую пропишут в контракте, составит 1 млрд евро.



В текущем сезоне 17-летний Гави провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. Transfermarkt оценивает испанца в 40 млн евро.

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