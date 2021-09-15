"Барселона" отказалась увольнять тренера после позорного поражения от "Баварии" в ЛЧ
Руководство испанской "Барселоны" решило не увольнять Рональда Кумана в ближайшее время
Об этом сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо в Twitter.
Вчера президент "Барселоны" Жоан Лапорта встретился с тренером Рональдом Куманом после поражения от "Баварии" (0:3). Стороны общались почти 3 часа, но в беседе не обсуждалось увольнение нидерландца.
Боссы "Барсы" осознают, что "Бавария" сейчас лучшая команда, но даже несмотря на это они не могут смириться с проигрышами в таком стиле.
Поражение со счетом 0:3 от "Баварии" в 1-м туре Лиги чемпионов, стало для каталонцев третьей подряд домашней неудачей в еврокубках. До этого "Барса" в декабре 2020 года проиграла "Ювентусу" (0:3), а в январе 2021-го потерпела поражение от французского ПСЖ (1:4).
Три поражения подряд на своем поле в еврокубках "Барселона" потерпела впервые в истории.
Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо", которое стартовало в турнире с домашней нулевой ничьей с португальской "Бенфикой".Во 2-м туре 29 сентября "Динамо" сыграет в гостях против "Баварии". А "Барселону" ждет матч против "Бенфики".
- Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3:0.
- В другом матче группы E "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- 15 сентября стало известно, что "Барселона" впервые за все время участия в еврокубковых турнирах проиграла три домашних матча подряд.
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