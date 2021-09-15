"Барселона" отказалась увольнять тренера после позорного поражения от "Баварии" в ЛЧ

Об этом сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо в Twitter.



Вчера президент "Барселоны" Жоан Лапорта встретился с тренером Рональдом Куманом после поражения от "Баварии" (0:3). Стороны общались почти 3 часа, но в беседе не обсуждалось увольнение нидерландца.



Боссы "Барсы" осознают, что "Бавария" сейчас лучшая команда, но даже несмотря на это они не могут смириться с проигрышами в таком стиле.

Поражение со счетом 0:3 от "Баварии" в 1-м туре Лиги чемпионов, стало для каталонцев третьей подряд домашней неудачей в еврокубках. До этого "Барса" в декабре 2020 года проиграла "Ювентусу" (0:3), а в январе 2021-го потерпела поражение от французского ПСЖ (1:4).

Три поражения подряд на своем поле в еврокубках "Барселона" потерпела впервые в истории.

Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо", которое стартовало в турнире с домашней нулевой ничьей с португальской "Бенфикой".

Anoche contábamos la Cumbre de casi 3h en el Camp Nou.El Presidente NO destituirá a Koeman a corto plazo, según fuentes del Club.Pero se le mirará con lupa en los próx partidos. Son conscientes que Bayern es mejor equipo.Pero no pueden permitir caer de esa manera. @partidazocope - Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 15, 2021

Во 2-м туре 29 сентября "Динамо" сыграет в гостях против "Баварии". А "Барселону" ждет матч против "Бенфики".

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