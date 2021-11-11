"Барселона" отказалась от трансфера самого титулованного футболиста мира
Испанская "Барселона" не заинтересована в трансфере 38-летнего защитника Дани Алвеса
Об этом сообщает Goal.com .
По информации источника, бразилец хотел бы завершить игровую карьеру в "Барселоне", но боссы клуба не планируют подписывать контракт с 38-летним игроком.
Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов. В настоящее время защитник находится в статусе свободного агента.
За "Барселону" Дани Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".
За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевта.
- 10 ноября сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Хави рассматривает возможность возвращения в команду Дани Алвеса.
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