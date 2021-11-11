"Барселона" отказалась от трансфера самого титулованного футболиста мира

Об этом сообщает Goal.com .



По информации источника, бразилец хотел бы завершить игровую карьеру в "Барселоне", но боссы клуба не планируют подписывать контракт с 38-летним игроком.

Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов. В настоящее время защитник находится в статусе свободного агента.

За "Барселону" Дани Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".

За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.

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