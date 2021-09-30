"Барселона" определилась с будущим Кумана после провала в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Sport.es.

После двух подряд поражений на старте ЛЧ со счетом 0: 3 от немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики", в "Барселоне" решили, что Куман тренировать команду как минимум до 2 октября, когда каталонцы встретятся с "Атлетико" в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта не хочет усложнять ситуацию перед матчем с принципиальным соперником. Решение о будущем Рональда Кумана примут уже после игры с "Атлетико".

Во время матча с мадридцами Куман не будет руководить действиями "Барселоны" со скамейки запасных, поскольку отбывать дисквалификацию.