"Барселона" определилась с будущим Кумана после провала в Лиге чемпионов
Испанская "Барселона" решила пока не увольнять нидерландца Рональда Кумана с поста главного тренера
Об этом сообщает Sport.es.
После двух подряд поражений на старте ЛЧ со счетом 0: 3 от немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики", в "Барселоне" решили, что Куман тренировать команду как минимум до 2 октября, когда каталонцы встретятся с "Атлетико" в матче 8-го тура чемпионата Испании.
Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта не хочет усложнять ситуацию перед матчем с принципиальным соперником. Решение о будущем Рональда Кумана примут уже после игры с "Атлетико".
Во время матча с мадридцами Куман не будет руководить действиями "Барселоны" со скамейки запасных, поскольку отбывать дисквалификацию.
- 30 сентября стало известно, что "Барселона" во второй раз в истории проиграл два подряд матча на старте еврокубка.
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