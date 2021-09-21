"Барселона" опозорилась с "Гранадой" в чемпионате Испании
В 5-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" не смогла переиграть на своем поле "Гранаду"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Счет на "Камп Ноу" был открыт на 2-й минуте, когда за "Гранаду" забил Домингуш Дуарте.
"Барселона" спаслась от поражения лишь на 90-й минуте, когда счет сравнял Рональд Араухо.
"Барселона" набрала 7 очков и скатилась в турнирной таблице на седьмое место. "Гранада" с 3 пунктами идет 17-й.
Чемпионат Испании
5-й тур
20 сентября
"Барселона" - "Гранада" 1: 1
Голы: Дуарте, 2 - Араухо, 90
- Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3: 0.
- 16 сентября "Барселона" пригрозила нидерландском тренеру Рональд Куман отставкой в случае неудачи в остальных сентябрьских матчей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.1Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное