"Барселона" опозорилась с "Гранадой" в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV

Счет на "Камп Ноу" был открыт на 2-й минуте, когда за "Гранаду" забил Домингуш Дуарте.

"Барселона" спаслась от поражения лишь на 90-й минуте, когда счет сравнял Рональд Араухо.

"Барселона" набрала 7 очков и скатилась в турнирной таблице на седьмое место. "Гранада" с 3 пунктами идет 17-й.

Чемпионат Испании

5-й тур

20 сентября

"Барселона" - "Гранада" 1: 1

Голы: Дуарте, 2 - Араухо, 90

Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3: 0.

16 сентября "Барселона" пригрозила нидерландском тренеру Рональд Куман отставкой в случае неудачи в остальных сентябрьских матчей.

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