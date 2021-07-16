"Барселона" окончательно решила избавиться от своего самого дорогого футболиста

Об этом сообщает Sport.es .

По информации издания, "Барселона" окончательно решила избавиться Фелипе Коутинью. В клубе больше не рассчитывают на бразильского хавбека, который в 2018 году перешел в команду из английского "Ливерпуля" за 135 млн евро и стал самым дорогим футболистом в истории клуба.

В прошлом сезоне из-за травмы Коутинью сыграл за "Барсу" только 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Сейчас трансферная стоимость 29-летнего бразильца оценивается Transfermarkt в 30 млн евро.

Напомним, 1 июля у Лионеля Месси истек срок действия контракта с "Барселоной" и аргентинец стал свободным агентом .

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