"Барселона" объявила о трансфере самого титулованного футболиста мира
Испанская "Барселона" объявила о трансфере бразильского защитника Дани Алвеса
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Футболист присоединился к "Барселоне" в статусе свободного агента. Дани Алвес приступит к тренировкам уже со следующей недели, но выступать за клуб сможет только с января. Стороны подписали контракт до июня.
Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов. За "Барселону" Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".
За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевту.
- 10 ноября сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Хави рассматривает возможность возвращения в команду Дани Алвеса.
- 11 ноября стало известно, что испанская "Барселона" получит всего 10 млн евро на зимнее трансферное окно.
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