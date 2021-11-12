"Барселона" объявила о трансфере самого титулованного футболиста мира

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".



Футболист присоединился к "Барселоне" в статусе свободного агента. Дани Алвес приступит к тренировкам уже со следующей недели, но выступать за клуб сможет только с января. Стороны подписали контракт до июня.

Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов. За "Барселону" Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".

За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.