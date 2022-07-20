"Барселона" объявила о трансфере Левандовского

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

"Барселона" заплатила "Баварии" за Левандовского всего 45 млн евро, еще 5 млн немцы могут получить в виде бонусов. Польский форвард подписал с каталонцами контракт до 2025 г. с возможностью продления еще на год. Клаусула составила 500 млн. евро.

За 8 сезонов в "Баварии" 33-летний Роберт Левандовски сыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.

Поляк был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА.

15 мая Роберт Левандовски заявил, что сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".

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