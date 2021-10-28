"Барселона" объявила имя тренера, который выведет ее на матч ЛЧ с "Динамо"

Об этом сообщает "Барселона" в Twitter.

Серхи Бархуан, возглавляющий молодежку каталонцев, временно вступит в должность в первой команде, пока "Барселона" ищет нового главного тренера после отставки нидерландца Рональда Кумана.

49-летний Серхи Бархуан играл за "Барселону" с 1992 по 2002 год.

58-летний Рональд Куман возглавлял "Барселону" с 2020 года и оставил ради клуба сборную Нидерландов, которую вывел в финальную часть Евро-2020. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире.

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