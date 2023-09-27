"Барселона" неожиданно потеряла очки в матче с "Мальоркой" в Ла Лиге
В 7-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла вничью против "Мальорки"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч неожиданно закончился со счётом 2:2. "Барселона" дважды проигрывала по ходу игры после того, как пропустила голы от Ведата Мурики и Абдона Пратса. За "Барсу" сегодня забил Рафинья и Фермино Лопес.
В турнирной таблице Ла Лиги "Барселона" после 7 матчей имеет 17 очков и занимает первую позицию. Однако ближайшие преследователи "Жирона" (16 очков) и "Реал" (15) свои матчи 7-го тура еще не играли.
Ла Лига
7-й тур
26 сентября
"Мальорка" - "Барселона" 2:2
Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 – Рафинья, 41, Лопес, 75
- В субботу, 23 сентября, "Барселона" совершила невероятный камбэк в матче 6-го тура Ла Лиги против "Сельты".
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