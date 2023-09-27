"Барселона" неожиданно потеряла очки в матче с "Мальоркой" в Ла Лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч неожиданно закончился со счётом 2:2. "Барселона" дважды проигрывала по ходу игры после того, как пропустила голы от Ведата Мурики и Абдона Пратса. За "Барсу" сегодня забил Рафинья и Фермино Лопес.

В турнирной таблице Ла Лиги "Барселона" после 7 матчей имеет 17 очков и занимает первую позицию. Однако ближайшие преследователи "Жирона" (16 очков) и "Реал" (15) свои матчи 7-го тура еще не играли.

Ла Лига

7-й тур

26 сентября

"Мальорка" - "Барселона" 2:2

Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 – Рафинья, 41, Лопес, 75