"Барселона" не удержала преимущество в три мяча над "Сельтой" в чемпионате Испании
В 13-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Барселона" удачно начала матч и забила три гола еще в первом тайме. Отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.
Но после перерыва каталонцы потеряли преимущество и были вынуждены довольствоваться ничьей. Забили Нолито и Яго Аспас, сделавший дубль, а второй гол отправил в ворота в компенсированное арбитром время на 90+6 минуте.
Матч завершился вничью 3:3. "Барселона" с 17 очками осталась на девятой позиции. "Сельта" имеет 12 пунктов и идет 14-ю.
Матч против "Сельты" стал последним для Серхио Бархуана в статусе исполняющего обязанности главного тренера каталонцев. Сегодня "Барсу" возглавил Хави, заменяющий нидерландца Рональда Кумана на постоянной основе.
Чемпионат Испании
13-й тур
6 ноября
"Сельта" – "Барселона" 3:3
Голы : Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави .
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