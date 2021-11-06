"Барселона" не удержала преимущество в три мяча над "Сельтой" в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Барселона" удачно начала матч и забила три гола еще в первом тайме. Отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

Но после перерыва каталонцы потеряли преимущество и были вынуждены довольствоваться ничьей. Забили Нолито и Яго Аспас, сделавший дубль, а второй гол отправил в ворота в компенсированное арбитром время на 90+6 минуте.

Матч завершился вничью 3:3. "Барселона" с 17 очками осталась на девятой позиции. "Сельта" имеет 12 пунктов и идет 14-ю.

Матч против "Сельты" стал последним для Серхио Бархуана в статусе исполняющего обязанности главного тренера каталонцев. Сегодня "Барсу" возглавил Хави, заменяющий нидерландца Рональда Кумана на постоянной основе.

Чемпионат Испании

13-й тур

6 ноября

"Сельта" – "Барселона" 3:3

Голы : Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34