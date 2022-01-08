"Барселона" не удержала победу над "Гранадой" в матче - возвращении легенды клуба
В 20-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла вничью с "Гранадой" в матче, ставшем возвращением для бразильского защитника Дани Алвеса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дани Алвес сыграл за "Барсу" впервые с 2016 года и провел весь матч против "Гранады".
"Барселона" вышла вперед на 57-й минуте благодаря голу Люка де Йонга, которому результативную передачу отдал именно бразильский защитник.
На 80-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Гави.
"Гранаду" на 89-й минуте спас от поражения Антонио Пуэртас.
Матч завершился вничью 1:1. "Барселона" набрала 32 очка и занимает шестое место. "Гранада" с 24 баллами 12-я.
Чемпионат Испании
20-й тур
8 января
"Гранада" – "Барселона" 1:1
Голы: Пуэртас, 89 - де Йонг, 57
Удаление: Гави, 80 ("Барселона")
- Напомним, 12 ноября "Барселона" объявила о возвращении Дани Алвеса.
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