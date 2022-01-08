"Барселона" не удержала победу над "Гранадой" в матче - возвращении легенды клуба

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дани Алвес сыграл за "Барсу" впервые с 2016 года и провел весь матч против "Гранады".

"Барселона" вышла вперед на 57-й минуте благодаря голу Люка де Йонга, которому результативную передачу отдал именно бразильский защитник.

На 80-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Гави.

"Гранаду" на 89-й минуте спас от поражения Антонио Пуэртас.

Матч завершился вничью 1:1. "Барселона" набрала 32 очка и занимает шестое место. "Гранада" с 24 баллами 12-я.

Чемпионат Испании

20-й тур

8 января

"Гранада" – "Барселона" 1:1

Голы: Пуэртас, 89 - де Йонг, 57

Удаление: Гави, 80 ("Барселона")