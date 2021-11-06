"Барселона" назначила новым главным тренером легенду клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Каталонцы подписали с 41-летним испанцем контракт до 2024 года. Ожидается, что Хави прилетит в Барселону уже в эти выходные, а 8 ноября состоится его презентация.

Ради "Барселоны" тренер покинул катарский "Аль-Садд", возглавляемый им с 2019 года. Испанский клуб заплатит за специалиста компенсацию в 1 млн евро, предусмотренную в случае досрочного расторжения контракта с его предыдущим клубом.

В должности главного тренера "Барселоны" Хави заменил нидерландца Рональда Кумана, обязанности которого после отставки исполнял Серхи Бархуан из молодежной команды.

"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

С 1998 по 2015 год Хави выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.

После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.

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