"Барселона" нашла замену Куману на посту главного тренера

Об этом сообщает инсайдер Жерар Ромеро в twitter.

По информации источника, "Барселону" может возглавить бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло. На этом посту он заменит нидерландца Рональда Кумана, которого каталонский клуб хочет отправить в отставку.

В списке кандидатов на пост нового тренера "Барселоны", также фигурирует еще один итальянец - Антонио Конте, который остается без работы после отставки из "Интера". Также "Барса" рассматривает возможность назначения своего бывшего футболиста - Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд".

Утверждается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта склоняется к кандидатуре Андреа Пирло, который оставил "Ювентус" по окончании прошлого сезона.

16 сентября "Барселона" пригрозила нидерландском тренеру Рональд Куман отставкой в случае неудачи в остальных сентябрьских матчей.

20 сентября, в 5-м туре чемпионата Испании по футболу"Барселона" не смогла переиграть на своем поле "Гранаду".

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