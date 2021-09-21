"Барселона" нашла замену Куману на посту главного тренера
Новым главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона" может стать итальянец Андреа Пирло
Об этом сообщает инсайдер Жерар Ромеро в twitter.
По информации источника, "Барселону" может возглавить бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло. На этом посту он заменит нидерландца Рональда Кумана, которого каталонский клуб хочет отправить в отставку.
В списке кандидатов на пост нового тренера "Барселоны", также фигурирует еще один итальянец - Антонио Конте, который остается без работы после отставки из "Интера". Также "Барса" рассматривает возможность назначения своего бывшего футболиста - Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд".
Утверждается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта склоняется к кандидатуре Андреа Пирло, который оставил "Ювентус" по окончании прошлого сезона.
- 16 сентября "Барселона" пригрозила нидерландском тренеру Рональд Куман отставкой в случае неудачи в остальных сентябрьских матчей.
- 20 сентября, в 5-м туре чемпионата Испании по футболу"Барселона" не смогла переиграть на своем поле "Гранаду".
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