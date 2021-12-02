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"Барселона" нашла способ бесплатно подписать победителя Лиги чемпионов

2 декабря, 2021 четверг
16:48
Спорт

Испанская "Барселона" заинтересована в трансфере защитника "Челси" Сезара Аспиликуэты

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "Барселона" предложит Аспиликуете контракт в июне, когда закончит его соглашение с "Челси". Испанский защитник станет свободным агентом и сможет достаться каталонцам бесплатно.

Новоиспеченный тренер "Барселоны" Хави не доволен игрой правого защитника Деста. 32-летний Аспиликуэт – один из главных вариантов для замены американца.

Сезар Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года. Он дважды выигрывал АПЛ, а также торжествовал в Лиге чемпионов.

В этом сезоне на счету Аспиликуэты 15 матчей и 3 результативных передачи.

Transfermarkt оценивает испанца в 13 млн. евро.

"Барселона" занимает седьмое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

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чемпионат Испании
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