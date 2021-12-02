"Барселона" нашла способ бесплатно подписать победителя Лиги чемпионов
Испанская "Барселона" заинтересована в трансфере защитника "Челси" Сезара Аспиликуэты
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, "Барселона" предложит Аспиликуете контракт в июне, когда закончит его соглашение с "Челси". Испанский защитник станет свободным агентом и сможет достаться каталонцам бесплатно.
Новоиспеченный тренер "Барселоны" Хави не доволен игрой правого защитника Деста. 32-летний Аспиликуэт – один из главных вариантов для замены американца.
Сезар Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года. Он дважды выигрывал АПЛ, а также торжествовал в Лиге чемпионов.
В этом сезоне на счету Аспиликуэты 15 матчей и 3 результативных передачи.
Transfermarkt оценивает испанца в 13 млн. евро.
"Барселона" занимает седьмое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевта.
- 12 ноября стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере бразильского защитника Дани Алвеса.
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