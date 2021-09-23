"Барселона" нашла неожиданную замену главному тренеру

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации источника, 44-летний Энри, который сейчас является ассистентом тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, рассматривается в качестве замены Рональд Куман, которым недовольны члены совета директоров "Барселоны".

Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо". В 1-м туре "Барселона" проиграла "Баварии" (0:3). В Ла Лиге они идут восьмыми после 4-х матчей.



Рональд Куман работает с "Барсой" с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала.