"Барселона" нашла неожиданную замену главному тренеру
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри может возглавить испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации источника, 44-летний Энри, который сейчас является ассистентом тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, рассматривается в качестве замены Рональд Куман, которым недовольны члены совета директоров "Барселоны".
Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо". В 1-м туре "Барселона" проиграла "Баварии" (0:3). В Ла Лиге они идут восьмыми после 4-х матчей.
Рональд Куман работает с "Барсой" с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала.
- 16 сентября "Барселона" пригрозила нидерландском тренеру Рональд Куман отставкой в случае неудачи в остальных сентябрьских матчей.
- 20 сентября, в 5-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" не смогла переиграть на своем поле "Гранаду".
- 21 сентября сообщалось, что новым главным тренером "Барселоны" может стать итальянец Андреа Пирло.
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