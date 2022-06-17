"Барселона" нашла альтернативу Зинченку
Испанская "Барселона" интересуется испанским защитником Алексом Гримальдо
Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
В летнее трансферное окно "Барселона" ищет нового левого защитника. Основным претендентом является 26-летний Маркос Антонио из Челси, но в шорт-листе также находится Александр Зинченко.
Теперь у "Барсы" появилась новая альтернатива. Речь идет об защитнике "Бенфики" Алексе Гримальдо. В прошлом сезоне испанец провел 29 матчей в чемпионате Португалии и записал на свой счет 10 результативных действий.
Портал Transfermarkt оценивает Гримальдо в 20 млн. евро.
Он является воспитанником "Барселоны".
- 15 мая стало известно, что английский Манчестер Сити собирается купить испанского левого защитника Марка Кукурелью.
- "Ман Сити" не прочь продать Александра Зинченко , если получит солидное предложение.
- Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов рассмотреть предложения от других клубов , если ему предложат место в полузащите.
- 12 июня стало известно, что Барселона рассматривает кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника.
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