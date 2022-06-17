Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

В летнее трансферное окно "Барселона" ищет нового левого защитника. Основным претендентом является 26-летний Маркос Антонио из Челси, но в шорт-листе также находится Александр Зинченко.

Теперь у "Барсы" появилась новая альтернатива. Речь идет об защитнике "Бенфики" Алексе Гримальдо. В прошлом сезоне испанец провел 29 матчей в чемпионате Португалии и записал на свой счет 10 результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает Гримальдо в 20 млн. евро.

Он является воспитанником "Барселоны".

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