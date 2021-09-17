"Барселона" начала поиски нового тренера, - СМИ

Об этом сообщает El Chiringuito TV.



По информации источника, "Барселона" уже занимается поиском специалиста, способного заменить Рональда Кумана, который, скорее всего, покинет клуб. Причина - неудовлетворительные результаты.

Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо". В 1-м туре "Барселона" проиграла "Баварии" (0:3). В Ла Лиге они идут седьмыми после 3-х матчей.



Рональд Куман работает с "Барсой" с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3:0.

16 сентября испанская "Барселона" пригрозила нидерландском тренеру Рональду Куману отставкой в случае неудачи в оставшихся сентябрьских матчах.

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