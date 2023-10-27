"Барселона" начала охоту на футболиста сборной Украины Цыганкова

Об этом сообщает Fichajes .

По информации источника, в трансфере Виктора Цыганкова лично заинтересован главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес. Футболист также нравится спортивному директору "Барсы" Деко.

В течение сезона "Барселона" будет внимательно следить за игрой украинца и попытается подписать Цыганкова уже в следующем сезоне. В Fichajes также отметили, что вингером интересуется мюнхенская "Бавария".

Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Украинский полузащитник перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.