"Барселона" начала охоту на футболиста сборной Украины Цыганкова
Испанская "Барселона" заинтересована в трансфере украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова
Об этом сообщает Fichajes .
По информации источника, в трансфере Виктора Цыганкова лично заинтересован главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес. Футболист также нравится спортивному директору "Барсы" Деко.
В течение сезона "Барселона" будет внимательно следить за игрой украинца и попытается подписать Цыганкова уже в следующем сезоне. В Fichajes также отметили, что вингером интересуется мюнхенская "Бавария".
Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Украинский полузащитник перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.
- За испанскую "Жирону" также выступает Артем Довбык. На счету форварда 10 матчей, 5 голов и 2 ассиста.
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