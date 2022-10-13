"Барселона" и "Интер" сыграли вничью в центральном матче вечера Лиги чемпионов
В центральном матче среды, 12 октября, испанская "Барселона" сыграла вничью с миланским "Интером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Барселона" - "Интер", проходивший в Испании, закончился вничью – 3:3. В конце встречи произошла настоящая голливудская развязка, когда "Интер" вышел вперед благодаря голу Госсенса на 89-й минуте, но за несколько мгновений Роберт Левандовски спас хозяев от поражения.
За итальянцев также забили Николо Барелла и Лаутаро Мартинеса, а за "Барсу" дублем отличился Роберт Левандовски, еще один гол на счету Усмана Дембеле.
После 4-х матчей "Интер" набрал 7 очков и занимает второе место в группе С. "Бавария" с 12 баллами первая и уже гарантировала себе место в плей-офф.
У "Барселоны" 4 балла и третья позиция. Последнее место у "Виктории Пльзень", набравшей 0 очков.
Лига чемпионов
4-й тур. Группа А
12 октября
"Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия) 3:3
Голы : Дембеле, 40, Левандовские, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартинес, 63, Госсенс, 89
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