"Барселона" и "Динамо" сыграли вничью в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Барселона" - "Динамо", который проходил в Испании, закончился вничью со счетом 0:0.



"Динамо" с 7 очками возглавляет группу E. "Бавария" с 0 баллами идет последней. Второе место у "Барселоны", а третье у "Бенфики".

В 4-м туре, 2 ноября, "Динамо" встретится уже на своем поле с испанской "Барселоной".

Матч основных команд "Барселона" - "Динамо" состоится сегодня в Испании и начнется в 19:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юношеская Лига УЕФА

3-й тур

Группа E

20 октября

"Барселона U-19" (Испания) - "Динамо U-19" (Украина) 0:0

29 сентября во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" крупно победило мюнхенскую "Баварию".