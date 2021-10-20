"Барселона" и "Динамо" сыграли вничью в юношеской Лиге УЕФА
В 3-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграло вничью против испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Барселона" - "Динамо", который проходил в Испании, закончился вничью со счетом 0:0.
"Динамо" с 7 очками возглавляет группу E. "Бавария" с 0 баллами идет последней. Второе место у "Барселоны", а третье у "Бенфики".
В 4-м туре, 2 ноября, "Динамо" встретится уже на своем поле с испанской "Барселоной".
Матч основных команд "Барселона" - "Динамо" состоится сегодня в Испании и начнется в 19:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юношеская Лига УЕФА
3-й тур
Группа E
20 октября
"Барселона U-19" (Испания) - "Динамо U-19" (Украина) 0:0
- 29 сентября во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" крупно победило мюнхенскую "Баварию".
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