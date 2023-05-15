"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании по футболу
"Барселона" победила "Эспаньол" в 34-м туре Ла Лиги и досрочно стала чемпионом Испании
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
14 мая в каталонском дерби дубль за "Барсу" сделал Роберт Левандовски, по голу забили Алехандро Бальде и Жюль Кунде. "Эспаньол" ответил мячами Хави Пуадо и Хоселу.
"Барселона" победила 4:2, набрала 85 очков и за четыре тура до завершения турнира выиграла чемпиона Испании. Команда Хави опережает ближайшего преследователя – "Реал" – на 14 пунктов. "Эспаньол" с 31 баллом идет на предпоследнем – 19-м месте.
"Барса" завоевала титул после четырехлетнего перерыва. В общем, для клуба это 27-я победа в чемпионате Испании.
Чемпионат Испании
34-й тур
14 мая
"Эспаньол" – "Барселона" 2:4
Голы : Пуадо, 73, Хосело, 90+2 - Левандовские, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53
- 10 мая стало известно, что капитан "Барселоны" Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб.
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