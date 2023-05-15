"Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

14 мая в каталонском дерби дубль за "Барсу" сделал Роберт Левандовски, по голу забили Алехандро Бальде и Жюль Кунде. "Эспаньол" ответил мячами Хави Пуадо и Хоселу.

"Барселона" победила 4:2, набрала 85 очков и за четыре тура до завершения турнира выиграла чемпиона Испании. Команда Хави опережает ближайшего преследователя – "Реал" – на 14 пунктов. "Эспаньол" с 31 баллом идет на предпоследнем – 19-м месте.

"Барса" завоевала титул после четырехлетнего перерыва. В общем, для клуба это 27-я победа в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании

34-й тур

14 мая

"Эспаньол" – "Барселона" 2:4

Голы : Пуадо, 73, Хосело, 90+2 - Левандовские, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53