"Барселона" договорилась с "Баварией" о переходе Левандовски, - СМИ
Польский футболист немецкой "Баварии" Роберт Левандовски за 45 млн евро переходит в испанскую "Барселону"
Об этом сообщил сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио .
По его информации, клубы согласовали трансфер Левандовски за 45 млн. евро. Еще 5 млн. евро "Бавария" может получить в виде бонусов. Польский нападающий подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.
17 июля Левандовски присоединится к "Барселоне" и отправится с командой в предсезонное турне в США.
За 8 сезонов в "Баварии" 33-летний Роберт Левандовски сыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.
Поляк был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА.
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15 мая Роберт Левандовски заявил, что сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".
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