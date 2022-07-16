Об этом сообщил сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио .

По его информации, клубы согласовали трансфер Левандовски за 45 млн. евро. Еще 5 млн. евро "Бавария" может получить в виде бонусов. Польский нападающий подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

17 июля Левандовски присоединится к "Барселоне" и отправится с командой в предсезонное турне в США.

За 8 сезонов в "Баварии" 33-летний Роберт Левандовски сыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.

Поляк был признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии ФИФА.

15 мая Роберт Левандовски заявил, что сыграл последний матч за мюнхенскую "Баварию".

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