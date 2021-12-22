"Барселона" договорилась о трансфере одноклубника Зинченко за 55 млн евро
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Ферран Торрес станет игроком испанской "Барселоны"
Об этом сообщил авторитетный каталонский инсайдер Тони Хуанмарти в Twitter.
По информации источника, трансфер уже полностью согласован. "Барселона" заплатит за полузащитника "Ман Сити" Феррана Торреса около 55 млн евро, в сделке также предусмотрены бонусы в размере 10 млн. евро.
В этом сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" 7 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Сейчас игрок травмирован, у него перелом ноги.
Transfermarkt оценивает испанца в 50 млн. евро. Летом 2020 года "Сити" заплатил "Вильярреалу" 28 млн за Феррана Торреса.
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