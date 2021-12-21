"Барселона" договорилась о бесплатном трансфере самого дорогого защитника "Аякса"

Об этом сообщает инсайдерский twitter-аккаунт El rincón del barcelonista.



По информации источника, "Барселона" договорилась о бесплатном трансфере Нуссаира Мазрауи летом 2022 года. Контракт марокканца с "Аяксом" тогда завершится, потому он достанется испанцам бесплатно.



Соглашение Мазрауи с "Барсой" будет рассчитано на 3 года. Финансовые условия неизвестны. Марокканец является самым дорогим защитником "Аякса" и стоит 18 млн евро.



В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за "Аякс" 21 матч, отличился 4 голами и 3 ассистами.

15 декабря аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

20 декабря стало известно, что испанская "Барселона" готова попрощаться с пятью игроками в зимнее трансферное окно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb