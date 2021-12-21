"Барселона" договорилась о бесплатном трансфере самого дорогого защитника "Аякса"
Защитник нидерландского "Аякса" Нуссаир Мазрауи станет игроком испанской "Барселоны"
Об этом сообщает инсайдерский twitter-аккаунт El rincón del barcelonista.
По информации источника, "Барселона" договорилась о бесплатном трансфере Нуссаира Мазрауи летом 2022 года. Контракт марокканца с "Аяксом" тогда завершится, потому он достанется испанцам бесплатно.
Соглашение Мазрауи с "Барсой" будет рассчитано на 3 года. Финансовые условия неизвестны. Марокканец является самым дорогим защитником "Аякса" и стоит 18 млн евро.
В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за "Аякс" 21 матч, отличился 4 голами и 3 ассистами.
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