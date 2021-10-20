"Барселона" - "Динамо": составы команд на матч Лиги чемпионов

Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.



Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре обыграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами 2-я. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.



Сегодня в 3-м туре "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.



Лига чемпионов



3-й тур



20 октября



"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)



"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Дест, Бускетс, Де Йонг, Гави, Депай, Мингеса, Де Йонг.



"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Супряга.



Барселона, стадион "Камп Ноу"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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