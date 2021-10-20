Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

20 октября, 2021 среда
08:20
Спорт "Барселона" - "Динамо"

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо"

Заявка "Динамо" на матч с "Барселоной":

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо;

Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Кадры с тренировки "Динамо" в Барселоне:

Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0: 5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.

Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3: 0, с 4 баллами друга. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.

Сегодня в 3-м туре "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.

Лига чемпионов

3-й тур

20 октября

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Динамо - Барселона
Читайте также:
Наталка Діденко
18 октября, 2021 понедельник
В Украину идет похолодание, - синоптик Наталья Диденко
На Окрестіна. Мінськ
17 октября, 2021 воскресенье
"Хлоркой обрабатывать". Белорусские киберпартизаны "слили" инструктаж из МВД Лукашенко по обращению с политзаключенными
Людмила Буймістер
18 октября, 2021 понедельник
Фракция "Слуг" постановила исключить нардепа Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.2
    Покупка 26.2
    Продажа 26.44
  • EUR
    Покупка 30.38
    Продажа 30.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
20 октября
10:00
Игра в кальмара
Формула "Игры в кальмара": корейские фильмы, которые захватывают даже больше, чем суперхит-2021
09:49
Мбаппе неуклюже "украл" у Месси хет-трик в матче Лиги чемпионов
09:31
Предельные цены на топливо будут расти, если будут расти котировки на мировых рынках, - Куюн
09:21
доллар
Курс валют: доллар продолжает дешеветь
09:13
Джошуа - Усик
Джошуа нашел виновника поражения от Усика
09:12
Петр Порошенко
Порошенко: требуем привлечь международных экспертов к отбору судей КСУ и прекратить блокаду конкурса в САП
09:09
Разумков Зеленский
Президентские рейтинги. У Зеленского - резкий обвал. Второй - Порошенко. У Разумкова - стремительный рост
09:04
Facebook планирует сменить название, - СМИ
08:40
Барчук
Телеведущая Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов
08:38
Правило неправильное: Тренер "Шахтера" нашел странное оправдание поражению от "Реала"
08:13
Коронавирус: за сутки почти 19 тыс. новых случаев, умерли 495 человек
08:00
Руслан Малиновский
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
07:56
Ночью 20 октября оккупанты ранили украинского военного
07:46
Михаил Саакашвили
Консилиум врачей советует госпитализировать Саакашвили
07:30
Виталий Миколенко
"Барселона" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
07:23
подводная лодка U35
Россия представляет критическую угрозу, - начальник британского штаба
06:59
Лионель Месси
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
00:44
"Шахтер"
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после позорного поражения "Реала"
2021, вторник
19 октября
23:51
Обновлено
"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
23:51
"Шахтер" - "Реал"
"Шахтер" позорно проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
22:57
В НАТО обеспокоены российской политикой безопасности по отношению к Украине, Грузии и Молдове, - спецпредставитель генсека
22:33
Матти Маасикас
"Позитивный шаг": представитель ЕС в Украине Маасикас приветствовал принятие закона о статусе НАБУ
22:17
Михаил Романчук
Призер Олимпиады-2020 Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в Россию
22:04
У Дерипаски прокомментировали обыски ФБР в Вашингтоне
21:58
"Спортинг" неожиданно забил 4 гола "Бешикташу" и одержал первую победу в этой ЛЧ
21:41
Едуард Соболь
"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" Соболя в Лиге чемпионов
21:27
Испытательный срок и лишение звания: суд вынес приговор работнику СБУ, напавшему на пограничников
21:16
МВФ
Для одобрения транша МВФ советом директоров Украина должна выполнить дополнительные условия, - советник Зеленского
21:11
Отключили от газа все село: СБУ возбудила дело по "Харьковгазу"
20:56
Инфографика
ФК "Шахтер"
"Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов
20:41
Виктор Медведчук
Минимизация налогов: ГБР проверяет причастность Медведчука к ввозу топлива из РФ в Украину по заниженным ценам
20:23
Украина и Канада совместно построят космодром под украинские ракетоносители "Циклон 4М", - Уруский
20:20
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова умер от отравления алкоголем, - Нацполиция
20:17
Андрей Лунин
Тренер "Реала" Анчелотти спрогнозировал будущее украинца Лунина
19:46
Олег Дерипаска
В Вашингтоне ФБР обыскивает дом российского олигарха Дерипаски, - NBC News
19:43
В "Киевтеплоэнерго" прошли обыски, руководителю и подрядчику сообщили о подозрении
19:28
"Селтик" - "Ференцварош"
"Селтик" обыграл "Ференцварош" Зубкова в Лиге Европы
19:18
Карантин
В Житомире усилят карантин с 23 октября: какие ограничения введут
19:00
Александр Тупицкий
КСУ рассмотрит дело об увольнении судей Тупицкого и Касминина
18:59
Он лучший боксер легкого веса, - Лопес неожиданно похвалил Ломаченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV