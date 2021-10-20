Вратари: Бойко, Бущан;Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный;Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо;Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0: 5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3: 0, с 4 баллами друга. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.Сегодня в 3-м туре "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.3-й тур20 октябряБарселона, стадион "Камп Ноу"Прямая трансляция на Megogo

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