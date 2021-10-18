"Барселона" - "Динамо": какие игроки киевлян отправились на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиги УЕФА.



Заявка "Динамо" на матч с "Барселоной":



Вратари: Бойко, Бущан;



Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный;



Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо;



Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.







Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0: 5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.



Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3: 0, с 4 баллами вторая. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.



В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.

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