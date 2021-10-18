"Барселона" - "Динамо": какие игроки киевлян отправились на матч Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" отправилось на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиги УЕФА.
Заявка "Динамо" на матч с "Барселоной":
Вратари: Бойко, Бущан;
Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо;
Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.
Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0: 5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.
Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3: 0, с 4 баллами вторая. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.
В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.
- Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.
- Вингер "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам.
- 4 октября голкипер Георгий Бущан и защитник Илья Забарный подписали новые контракты с киевским "Динамо".
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