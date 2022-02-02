"Барселона" даром перехватила звездного форварда "Арсенала"
Габонский форвард английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг на правах свободного агента перешел в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
Обамеянг расторг контракт с "Арсеналом" и перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента без компенсации.
Контракт форварда сборной Габона с Барселоной рассчитан до лета 2025 года. В сделке прописаны отступные за игрока в размере 100 млн. евро. Также есть пункт, что Обамеянг может покинуть клуб 30 июня 2023 года.
32-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в 2018 году из дортмундской "Боруссии" за 64 млн евро. Габонец провел за лондонскую команду 162 матча и забил 92 мяча.
Футболист был исключен из состава "Арсенала" за то, что поздно вернулся в расположение команды из заграничной поездки. Он отпросился из клуба, чтобы привезти в Англию свою мать, у которой были проблемы со здоровьем.
Обамеянг – питомец итальянского "Милана". Он также играл за французские "Лилль", "Монако" и "Сент-Этьен".
За сборную Габона нападающий провел 72 матча и забил 32 гола.
- 1 февраля стало известно, что французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вскоре станет свободным агентом и покинет клуб.
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