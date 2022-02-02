"Барселона" даром перехватила звездного форварда "Арсенала"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Обамеянг расторг контракт с "Арсеналом" и перешел в каталонский клуб в статусе свободного агента без компенсации.

Контракт форварда сборной Габона с Барселоной рассчитан до лета 2025 года. В сделке прописаны отступные за игрока в размере 100 млн. евро. Также есть пункт, что Обамеянг может покинуть клуб 30 июня 2023 года.

32-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в 2018 году из дортмундской "Боруссии" за 64 млн евро. Габонец провел за лондонскую команду 162 матча и забил 92 мяча.

Футболист был исключен из состава "Арсенала" за то, что поздно вернулся в расположение команды из заграничной поездки. Он отпросился из клуба, чтобы привезти в Англию свою мать, у которой были проблемы со здоровьем.

Обамеянг – питомец итальянского "Милана". Он также играл за французские "Лилль", "Монако" и "Сент-Этьен".

За сборную Габона нападающий провел 72 матча и забил 32 гола.