"Барселона", "Боруссия", "Аталанта": кто и когда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы
Сегодня, 17 февраля, состоятся первые стыковые матчи Лиги Европы, где сыграют "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Аталанта" и еще 13 команд
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стыковых матчах Лиги Европы примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест в групповом этапе ЛЕ и 8 команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их уже ждут французские "Лион" и "Монако", немецкие "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Гэм", московский "Спартак", турецкий "Галатасарай" и сербская "Црвена Звезда".
Ответные матчи сегодняшних поединков состоятся через неделю - 24 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.
Лига Европы
Стыковые матчи
17 февраля
19:45 "Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия)
19:45 "Зенит" (Россия) – "Реал Бетис" (Испания)
19:45 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
19:45 "Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия)
22:00 "Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:00 "Аталанта" (Италия) – "Олимпиакос" (Греция)
22:00 "Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания)
22:00 "Порту" (Португалия) – "Лацио" (Италия)
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