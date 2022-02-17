"Барселона", "Боруссия", "Аталанта": кто и когда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В стыковых матчах Лиги Европы примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест в групповом этапе ЛЕ и 8 команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.



Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их уже ждут французские "Лион" и "Монако", немецкие "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Гэм", московский "Спартак", турецкий "Галатасарай" и сербская "Црвена Звезда".



Ответные матчи сегодняшних поединков состоятся через неделю - 24 февраля.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.



Лига Европы



Стыковые матчи



17 февраля



19:45 "Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия)



19:45 "Зенит" (Россия) – "Реал Бетис" (Испания)



19:45 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)



19:45 "Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия)



22:00 "Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)



22:00 "Аталанта" (Италия) – "Олимпиакос" (Греция)



22:00 "Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания)



22:00 "Порту" (Португалия) – "Лацио" (Италия)



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