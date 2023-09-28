"Барс. Незаконченное дело": в онлайн-прокате появится фильм об украинском добровольце Валерии Красняне
В онлайн-прокате в воскресенье, 1 октября, появится документальная лента "Барс. Незаконченное дело", посвященная Народному герою Украины добровольцу Валерию Красняну
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Фильм расскажет историю украинского добровольца Валерия Красняна по позывному "Барсу". Сначала он воевал на Донбассе в 2014 году, затем был представителем президента по вопросам участников АТО и советником главы Черновицкой ОГА. В первые часы полномасштабного российского вторжения мужчина вернулся в ряды Украинской Добровольческой Армии.
Летом 2022 года вступил в 107-ю отдельную бригаду Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и участвовал в боях за Киев, Харьков и Харьковщину. Валерий Краснян погиб 24 ноября 2022 во время выполнения боевого задания в Харьковской области: он взорвался на мине.
"Зритель увидит "Барса" с трех разных ракурсов: каким его помнят родные, каким он останется в памяти земляков и друзей и боевых собратьев. Эти ракурсы дают возможность понять объемную, многогранную фигуру Валерия Красняна, узнать его жизненные. взгляды и принципы, погрузиться в противоречие его натуры, увлечься воинским духом, отдать в полной мере дань его подвигу", - говорится в синопсисе.
Лента будет доступна для просмотра на стриминговой платформе Киевстар ТВ с 1 октября. Фильм разместят в свободном доступе.
- Ранее на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.14
- EUR Покупка 39.78Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное