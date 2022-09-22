Барбра Стрейзанд стала послом UNITED24: будет собирать средства на медицинскую помощь

Об этом информирует в твиттере UNITED24.

"Барбра Стрейзанд стала послом платформы UNITED24, чтобы сосредоточить свои усилия на медицинской помощи. Госпожа Стрейзанд очертила свое сотрудничество с Владимиром Зеленским во время онлайн-звонка, где она поделилась своей крепкой связью с украинцами", - говорится в сообщении.

Дедушка и бабушка Барбры Стрейзанд эмигрировали в США из Украины.

"Поскольку у меня еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Стойкость и мужество украинского народа стали настоящим вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом. Вы и ваша страна имеете мою полную поддержку", - сказала Стрейзанд.

Первый проект Стрейзанд – 24 000 Friends of Ukraine, чтобы привлечь 24 тыс. подписчиков на ежемесячный взнос в 24 доллара на медицинскую помощь.

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