Барбра Стрейзанд стала послом UNITED24: будет собирать средства на медицинскую помощь
Американская певица, композитор, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд стала амбасадором инициативы UNITED24
Об этом информирует в твиттере UNITED24.
"Барбра Стрейзанд стала послом платформы UNITED24, чтобы сосредоточить свои усилия на медицинской помощи. Госпожа Стрейзанд очертила свое сотрудничество с Владимиром Зеленским во время онлайн-звонка, где она поделилась своей крепкой связью с украинцами", - говорится в сообщении.
Дедушка и бабушка Барбры Стрейзанд эмигрировали в США из Украины.
"Поскольку у меня еврейское происхождение с украинскими корнями, я особенно тронута борьбой украинцев за свободу. Стойкость и мужество украинского народа стали настоящим вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом. Вы и ваша страна имеете мою полную поддержку", - сказала Стрейзанд.
Первый проект Стрейзанд – 24 000 Friends of Ukraine, чтобы привлечь 24 тыс. подписчиков на ежемесячный взнос в 24 доллара на медицинскую помощь.
- Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.
- Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24: Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.
- В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.
- 5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.
- 6 сентября "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов выездной игрой против немецкого "Лейпцига".
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