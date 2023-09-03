"Барби" стала самым кассовым фильмом года в мире
"Барби" стала самой кассовой лентой мирового проката в 2023 году - фильм режиссера Грети Гервиг заработал рекордные $1,36 млрд
Об этом сообщает Variety.
Лента в прокате обогнала фильм "Братья Супер Марио в кино", собравший $1,35 млрд. В общей сложности, "Барби" заработала $600 млн в прокате в США, став самой кассовой лентой страны, и еще рекордные $760 млн в международном прокате.
Кроме того, "Барби" смогла затмить даже успех второй части "Гарри Поттера и Даров смерти", который в 2011 году собрал $1,34 млрд.
- Комедия Греты Гервиг "Барби" обогнала "Темного рыцаря" Кристофера Нолана и стала самой кассовой лентой в истории компании Warner Bros. "Барби" также стала самым кассовым фильмом 2023 года в США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное