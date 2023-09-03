"Барби" стала самым кассовым фильмом года в мире

Об этом сообщает Variety.

Лента в прокате обогнала фильм "Братья Супер Марио в кино", собравший $1,35 млрд. В общей сложности, "Барби" заработала $600 млн в прокате в США, став самой кассовой лентой страны, и еще рекордные $760 млн в международном прокате.

Кроме того, "Барби" смогла затмить даже успех второй части "Гарри Поттера и Даров смерти", который в 2011 году собрал $1,34 млрд.