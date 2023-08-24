"Барби" стала самой кассовой лентой 2023 года в США

Об этом сообщает Variety.

В свою очередь "Братья Супер Марио в кино" собрали в США $574 млн.

В настоящее время "Барби" собрала $1,3 млрд в мировом прокате и вскоре превзойдет "Марио", собравших $1,35 млрд во всем мире. Отмечается, что только эти две голливудские ленты пересекли отметку в $1 млрд долларов по продажам.

"Барби" начала свои рекордные показы в кинотеатрах в июле, став лучшим дебютом года и заработав $162 млн. Лента держалась на лидирующих позициях 4 уикенда подряд, она также стала самым кассовым фильмом, снятым исключительно женщиной.

В настоящее время "Барби" является 14-м крупнейшим релизом США и 20-м крупнейшим глобальным релизом всех времен.