"Барби" стала самой кассовой лентой 2023 года в США
"Барби" заработала в прокате $575,4 млн, обогнав "Братьев Супер Марио в кино" и стала самым кассовым фильмом 2023 года в США
Об этом сообщает Variety.
В свою очередь "Братья Супер Марио в кино" собрали в США $574 млн.
В настоящее время "Барби" собрала $1,3 млрд в мировом прокате и вскоре превзойдет "Марио", собравших $1,35 млрд во всем мире. Отмечается, что только эти две голливудские ленты пересекли отметку в $1 млрд долларов по продажам.
"Барби" начала свои рекордные показы в кинотеатрах в июле, став лучшим дебютом года и заработав $162 млн. Лента держалась на лидирующих позициях 4 уикенда подряд, она также стала самым кассовым фильмом, снятым исключительно женщиной.
В настоящее время "Барби" является 14-м крупнейшим релизом США и 20-м крупнейшим глобальным релизом всех времен.
- Комедия Греты Гервиг "Барби" обогнала "Темного рыцаря" Кристофера Нолана и стала самой кассовой лентой в истории компании Warner Bros/
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.82 Покупка 37.82Продажа 38.7
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.31
- Актуальное
- Важное