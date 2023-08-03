Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Барби" официально стала самой кассовой лентой, созданной женщиной

"Барби" официально стала самой кассовой лентой, созданной женщиной

3 августа, 2023 четверг
19:48
Культура

Фильм "Барби" Греты Гервиг продолжает бить рекорды сборов в кинотеатрах по всему миру. Сейчас лента стала самой кассовой, опередив "Чудо-женщину" с Галь Гадот в главной роли

Об этом информирует Hypebeast .

Сообщается, что ставка компании Mattel на Грету Гервиг как режиссера "Барби" оказалась одним из лучших решений в истории кино.

Фильм о самой известной в мире кукле собрал больше всего денег среди лент, которые сняла женщина, и уверенно направляется до 1 миллиарда долларов кассовых сборов.

Ранее рекорд принадлежал Пэтти Дженкинс с фильмом 2017 года по мотивам комиксов DС "Чудо-женщина", собравшего 822,8 миллиона долларов в прокате.

Что известно о фильме "Барби"

"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.

Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.

5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".

В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.

Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.

В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", что может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.

Новости
Мир
Кино
Читайте также:
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
2 августа, 2023 среда
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
2 августа, 2023 среда
ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
21:47
Live
"Дила" - "Ворскла" 3:1: онлайн-трансляция матча украинцев в Лиге конференций
21:45
Статус УБД по QR-коду: в Раде инициируют соответствующие изменения в закон
21:31
В Херсоне во время российского обстрела ранен волонтер из Норвегии
21:05
В ИГИЛ заявили о гибели своего лидера в стычке с группировкой Аль-Каиды
20:52
В Румынии провели поиски обломков российского дрона после атаки на Измаил
20:24
Зло очень жестокое: Папа Франциск извинился перед украинцами, что не может остановить войну
20:19
Польский министр заявил, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября
20:01
Тайсон согласился готовить экс-чемпиона UFC Нганну к бою с Фьюри
20:01
OPINION
Как найти себя после 50-ти
20:00
Обзор
Победные новости 526-го дня войны: украинские разведчики получили беспилотники-бомберы, на Закарпатье добыли первую соль, а в Токмаке взлетел на воздух вражеский склад боеприпасов
19:43
Пригожин после мятежа получил в РФ госконтрактов на 2 млрд рублей, - росСМИ
19:36
Силы обороны сдерживают наступление РФ в районе Марьинки и Авдеевки, - Генштаб ВСУ
19:26
США ввели новые санкции против научных учреждений и граждан России
19:07
Warner Bros Discovery предупредил, что голливудские забастовки могут ударить по производительности
18:38
В результате успешных украинских атак количество обстрелов противником уменьшилось, - Силы обороны юга
18:35
Обновлено
Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/64 финала
18:26
Индия присоединится к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения украинской Формулы мира
18:22
Эксклюзив
"Как бы тяжело ни было": фермеры Херсонщины заявляют, что урожай арбузов есть, хоть и не в довоенных масштабах
18:15
Обзор
САУ "Богдана": как разрабатывали украинскую гаубицу и каковы ее технические характеристики
18:06
Ограничения в ВПК и синхронизация с мерами относительно РФ: ЕС вводит новые санкции против Беларуси
18:05
Гуменюк: Украина не причастна к атаке на корабль РФ в Черном море
18:05
OPINION
Идеал рядового избирателя – это совок с украинским языком
17:43
CoinPay
Украинская криптоплатформа CoinPay заявила о закрытии
17:21
"Готовы без колебаний применить оружие": Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью
16:52
ДБР завершило расследование по делу судьи Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем
16:49
Порошенко привез авторемонтные мастерские в бригаду, воюющую под Авдеевкой и Бахмутом
16:45
В России начали массово вербовать на войну в Украине женщин в колониях, - правозащитница
16:44
Эксклюзив
Враг пытается окружить Авдеевку, прибегая к "мясным" штурмам, - Легион Свободы
16:40
Microsoft
Microsoft: российские хакеры причастны к фишинговым атакам десятков глобальных организаций через чаты Teams
16:39
Аналитика
В Украине продолжают открываться компании со связями в России и Беларуси. Исследование Youcontrol
16:32
Адвокаты Константина Жеваго сообщают о его непричастности к делу НАБУ о коррупции в Верховном Суде
16:31
Российская музыка в публичном пространстве: в Раде предлагают увеличить штрафы, языковой омбудсмен прокомментировал
16:30
США обеспокоены призывами Китая к контршпионажу за гражданами, – Reuters
16:14
Эксклюзив
Батальон "Свобода": Враг не оставляет попыток атаковать на Бахмутском направлении, в ход идет много техники
16:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:01
OPINION
Украина - Польша: все трения следует рассматривать в контексте соседских выборов
15:51
Режиссер Загданский получит "Золотую Дзигу" за вклад в развитие украинского кино
15:41
жара
Зной до +38 °C: Наталка Диденко о погоде на ближайшие три дня
15:36
Эксклюзив
В консалтинговой группе "А-95" назвали прогнозируемую цену на топливо в ближайшие недели
15:21
Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV