"Барби" официально стала самой кассовой лентой, созданной женщиной
Фильм "Барби" Греты Гервиг продолжает бить рекорды сборов в кинотеатрах по всему миру. Сейчас лента стала самой кассовой, опередив "Чудо-женщину" с Галь Гадот в главной роли
Об этом информирует Hypebeast .
Сообщается, что ставка компании Mattel на Грету Гервиг как режиссера "Барби" оказалась одним из лучших решений в истории кино.
Фильм о самой известной в мире кукле собрал больше всего денег среди лент, которые сняла женщина, и уверенно направляется до 1 миллиарда долларов кассовых сборов.
Ранее рекорд принадлежал Пэтти Дженкинс с фильмом 2017 года по мотивам комиксов DС "Чудо-женщина", собравшего 822,8 миллиона долларов в прокате.
Что известно о фильме "Барби"
"Барби" – это романтическая комедия, основанная на культовой игрушке от Mattel. По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни" и обрести свою индивидуальность.
Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"). В "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") с Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена. Но в фильме будет несколько Кенов и Барби, которые будут представлять разные профессии, хобби и образы жизни. Среди других актеров, снявшихся в фильме, есть Дуа Липа, Исса Рэй, Эмеральд Феннел, Майкл Сера, Уилл Феррелл и Гелен Миррен.
5 апреля Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби".
В международный прокат фильм вышел 19 июля 2023 года, премьера в Украине доступна была уже на следующий день.
Во Вьетнаме из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море, запретили американский фильм "Барби", который должен выйти в прокат 21 июля.
В пакистанской провинции Пенджаб отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент", что может нарушать социальные, культурные и религиозные ценности страны.
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