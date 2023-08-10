Поэтому, по моему мнению, это фильм-драма, прежде всего, драма мужского в современном мире, но и женского, которое ищет себя как нарциссическое, и тоже испытывает провал, пусть не такой очевидный, как мужской.

Это фильм о двух мирах – реальном и утопическом, где реальный мир – только фон для событий в утопическом. Утопический раскрывает, куда собственно приводит максималистское воплощение идей реального мира.

Это фильм, где женское трактовано как нарциссический идеал – девушки вдохновляются девушками, мужское маргинализировано и неважно.

Никто не знает, где живут кены, и, в конце концов, это безразлично, у них нет топоса, голоса, разнообразия ролей и т.д. Да, это выглядит словно месть за старый мир мужчин, где такой невидимой была в свое время женщина.

Но стал ли этот мир от этого здоровее?

Отношения между мужчиной и женщиной в Барбиленде не актуальны для женщин, так что мир лишен отношений в их определенном реалистичном для значительной части мира смысла.

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Будь барби среди барби, наслаждайся коллективным женским, своим нарциссическим идеалом, замкнись на себе, будь автономной и как следствие лишенной других связей, кроме "Hi Barbie", - лозунг Барбиленда.

Но, как любой нарциссический мир, этот терпит крах перед лицом смерти. И заставляет главных героинь этого мира, Барби, однажды латать этот нарциссический идеал где-нибудь в реальном мире.

Это фильм о мужском, которое терпит крах в нарциссическом мире женщин, потому что оно как мужское не нужно вообще. Весь фильм Кен ищет отношений с Барби, как оппозиции к нарциссическому миру девушек барбиленда, но он тоже испытывает провал.

Фильм демонстрирует последовательно, как это маргинальное мужское отчаянно ищет себя, сначала в патриархате, который уже невозможен, а потому выглядит пародией и карикатурой, затем в войне и самодеструкции, а в конце концов получает яркий свитер Kenough, с предложением строить свой нарциссический мир и отказаться от отношений за пределами гендера — мальчики с мальчиками, девушки с девушками – мы так прекрасны.

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Но Кен — не нарцисс, он ищет отношений, признания себя и своего мужского, способа являющегося искренним признанием. Он здесь воплощает те же объектные отношения (отношения с другими), которых не принимает нарциссический Барбиленд.

Ключевым переживанием Кена в реальном мире является не то, что он созерцает, что все можно решить простой заменой женщин на мужчин, и влюбляется в патриархат.

Ключевое его переживание, когда женщина обращается к нему как к субъекту, замечает его, даже в таком пародийном смысле — спрашивая который час.

Это момент, когда его видит женщина из реального мира и обращается к нему - очень важный, потому что взгляд и признание взглядом – это возвращение к миру объектных, не нарциссических отношений, но ощущение это длится недолго.

Фильм не дает решения судьбы героев других Барби. Так Барби становится человеком и возвращается в неидеальный реальный мир, там у нее появляется вагина. Мы не знаем, что она будет с ней делать.

Но сами миры не меняются. И Барбиленд понимает, что максималистская идея не может изменить реальный мир и по факту восстанавливает с небольшой корректурой мир своего нарциссического идеала.

И реальный мир догадывается, что простое изменение женщины на мужчину в системе властных отношений достаточно странно.

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Ну и судьба мужского в мире, где женщины перебирают традиционные функции мужчин, в принципе делают это довольно успешно, больше готовы жить в мире нарциссизма, могут справиться с ним, так и остается не решенным.

Достаточнокен – идея в результате провальная, она не о будущем, она о компромиссе здесь и сейчас, она, скорее всего, ведет к ресентименту и постоянным попыткам вернуть старый мир, при отсутствии нового, бывшего миром отношений, а не нарциссизма.

Интересна в этом контексте и первая сцена фильма вне цитирования.

Там маленькие девушки разбивают кукол-детей, потому что появилась Барби, тот самый нарциссический идеал, которого не хватало.

Барби – это об отношениях с собой, потому что она долгое время была образом той, кем ты хочешь стать. Куклы-дети об отношениях с объектом, с другим, с другим человеком.

Фильм показывает, как Барби компенсировала нарциссизм женщин. Они отказываются от отношений с другим в пользу отношений с собой. Но прошло 70 лет и, возможно, пора более гармонично распределять либидо.

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Об авторе: Ольга Духнич, социальный психолог

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