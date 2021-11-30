Барбадос официально стал республикой и провозгласил Рианну национальной героиней

Об этом сообщает Reuters .



Первой президентшей республики стала Сандра Мейсон, ранее занимавшая должность генерал-губернатора Барбадоса.



В полночь в столице страны Бриджтауни рождение новой республики приветствовали аплодисментами сотни людей. На переполненной площади Героев из 21 пушки раздался салют из и национальный гимн Барбадоса.



Во время празднования лидер республиканского движения Барбадоса премьер-министр Миа Моттли провозгласила певицу Рианну национальной героиней островного государства.



"Создание этой республики означает новое начало", - сказал наследник Британского престола принц Чарльз Вельский, присутствовавший на церемонии.



Создание республики разорвало последние колониальные узы, по которым страна была связана с Великобританией почти 400 лет с тех пор, как первые английские корабли прибыли на этот остров в Карибском море. Барбадос стал независимым государством 30 ноября 1966, но во главе страны формально оставалась королева Елизавета II.



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