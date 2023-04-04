Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Действительно, постановление об эвакуации детей есть, но под критерии подпадает только Бахмут. Сейчас уже запущен другой механизм – должно быть несколько последовательных решений областных властей, местных администраций, согласованных с Кабмином. В ОВА заявили, что 13 громад в ближайшее время позволят принудительно вывозить детей ", – заявил он.

Барабаш добавил, что сейчас в Авдеевке остается 5 детей - 5 семей.

"Вчера вечером - сегодня утром вывезли троих детей. Остается сейчас их пятеро в городе. Надеюсь, что родители согласятся на эвакуацию - никакие идеи, "русский мир" в головах не стоят жизни детей. Я им прямо в глаза говорю: "У меня нет к вам уважения". И родителями я их не хочу называть. В глаза им говорю: "Вы – убийцы. Точка". Это мое личное мнение, я к ним так отношусь. Это просто невозможно, под таким шквалом обстрелов держать детей больше года. Мы понимаем, что будет дальше с этими детьми - насколько у них сломана психика и что ими надо много заниматься", – подытожил Барабаш.