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Барабаш: Если у россиян не получается что-то на фронте – они сразу бьют по Авдеевке

3 октября, 2023 вторник
08:42
Война с Россией

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш прокомментировал ситуацию в городе, отметив, что оккупанты каждый день обстреливают Авдеевку из разной техники, особенно тогда, когда имеют неудачи на фронте

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Горячее в городе, очень горячо, последние пару недель точно. Два дня вообще к северу от города очень серьезные бои продолжаются, один из них происходил почти сутки. Конечно, это отражается и на городе, количество обстрелов возросло и по позициям вокруг города, и по самому городу", - отметил Барабаш.

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Глава Авдеевской МВА сообщил, что враг бьет артиллерией, и все, что у него есть в наличии – летит в город.

"Авиаракетные удары происходят каждый день, вчера их было 6, позавчера 4, до того, несколько дней подряд было по 6, а иногда и 8. Бьют по Авдеевскому химзаводу и ракетами, и ствольной артиллерией, и градами. И бьют по территории всей общины.К сожалению, имеем погибших людей, вчера от авиаудара погибла женщина, мы надеялись, что все-таки ее вытащим и спасем, но, к сожалению, не успели - женщина умерла под завалами. получил ранение. Это происходит каждый день", - сказал он.

Барабаш добавил, что оккупанты также обстреливают город, если у них что-то не выходит на передовой.

"Какие-то считанные минуты и сразу начинаются массированные обстрелы, иногда и старой части города, и центральной, из разных систем. Например, гряды бьют по центральной части, в то время как артиллерия или танк работает по старой части города. Поработали 20- 30 минут, небольшой перерыв в 7 минут и поменялись и наоборот", - отметил он.

  • 3 октября сообщалось , что украинские войска занимают более неопределенные "выгодные" позиции в районе Андреевки, россияне безрезультатно пытаются продвинуться в этом направлении.
оружие
военные силы Украины
Донетчина
окупанти
Авдеевка
Военные новости
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