Об этом сообщил глава Днепровской РГА Павел Бабий.

"Мною направлены соответствующие письма по проведению служебного расследования и созданию комиссии по представителям Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Департамента внутреннего финансового контроля и аудита исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и Днепровской районной в Киеве государственной администрации для проверки обоснованности и целесообразности проведения данных закупок", – говорится в сообщении.

"Хочу отметить, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", - добавил Бабий.

Ситуация с укрытиями в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

По состоянию на 12 июня в Киеве обследовано 4655 укрытий , из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%.

14 июня стало известно, что в Киеве управление образования закупило в укрытие барабаны за 900 тыс. грн.