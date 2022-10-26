"Банзай-атаки" – сценарий российских поражений
Причины украинских побед были обусловлены не слабостью и паникой у россиян, а комплексными решениями с нашей стороны
Ситуация на фронте иногда вызывает у некоторых влиятельных людей видение, что российские войска полностью деморализованы, нужно просто их подтолкнуть, и враг посыплется. Поэтому необходима прежде всего скорость решений, поэтому даже анонсируют конкретные сроки побед на конкретных участках фронта. Такое видение возникает, по моему мнению, потому что у нас отсутствует практика НАТО по послеоперационному анализу результатов боевых действий.
Если даже посмотреть на карту наших битв, послушать интервью наших героев, допросы пленных, то причины побед были обусловлены не слабостью и паникой у россиян, а комплексными решениями с нашей стороны.
Очевидно, что если даже посмотреть на карту наших битв, послушать интервью наших героев, допросы пленных, причины украинских побед были обусловлены не слабостью и паникой у россиян, а комплексными решениями с нашей стороны:
а) украинское высшее командование действовало внезапно для врага, создавало преимущество на критически важных участках фронта и доверяло командирам частей самостоятельные действия в рамках плана;
б) украинские комбриги и комбаты в бою переигрывали врага тактически, действовали инициативно, интеллектуально гибко, брали ответственность за результат;
в) украинские бойцы имели качественных командиров звена отделение-рота на поле боя, имели свободу маневра и отработанное взаимодействие, что позволяло выполнять задачи даже несмотря на значительные потери;
г) наши войска были хорошо осведомлены об обстоятельствах, было обнаружено большинство огневых средств врага, что позволяло либо уничтожить противника, либо правильно рассчитать манёвр;
д) на участке атаки сосредотачивались средства поражения, достаточные для уничтожения или подавления узловых очагов сопротивления, командных пунктов и логистических центров.
Достижение преимущества в боеспособности во время боя – это комплексная работа, совместная работа всех командиров, а не кого-то одного. Боеспособность – это не шеврон и не погон
Как назвать все эти факторы вместе? Боеспособность войск. Я бы дал такое определение:
Боеспособность – это преимущество войск в скорости решений и эффективности действий на определенном участке в определенное время, которое достигается во всех звеньях через подготовку, обеспечение и применение в соответствии с условиями боя.
Если нет времени на планирование, потому что надо быстро ударить, если кто-то кричит "вперед-вперед", вместо тщательной подготовки и анализа ситуации, если вместо доверия к командирам, всех выражающих свое мнение посылать матом, то это будет российская армия, потому что именно эти вопросы привели к разгрому русской армии. Достижение преимущества в боеспособности во время боя – это комплексная работа, совместная работа всех командиров, а не кого-то одного. Боеспособность – это не шеврон и не погон.
Мы должны обыгрывать врага интеллектуально, а "банзай-атаки" и "героические рейды", которые планируются из расчета, что враг испугается, покидает оружие и заранее не способен к каким-то контрдействиям — это путь к повторению российских поражений. Путь победы — это путь анализа и выводов из собственных действий.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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