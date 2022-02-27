Банковские отделения будут открывать для клиентов, если не будет угрозы, - Гетманцев
Голова Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заверил, что банковские отделения будут работать в населенных пунктах и в то время, когда не будет угрозы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сегодня, 27 февраля, состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике. На заседании была обсуждена работа банковской системы во время войны.
Глава Комитета Даниил Гетманцев заверил, что банковские отделения будут открыты в безопасное время и в населенных пунктах, где нет угрозы.
Также обсуждался вопрос о снятии наличных в банкоматах.
"Перебые наличными в банкоматах вызваны выходными, в понедельник уже можно будет снять наличные", - заверил Гетманцев.
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