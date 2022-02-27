Банковские отделения будут открывать для клиентов, если не будет угрозы, - Гетманцев

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сегодня, 27 февраля, состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике. На заседании была обсуждена работа банковской системы во время войны.



Глава Комитета Даниил Гетманцев заверил, что банковские отделения будут открыты в безопасное время и в населенных пунктах, где нет угрозы.



Также обсуждался вопрос о снятии наличных в банкоматах.



"Перебые наличными в банкоматах вызваны выходными, в понедельник уже можно будет снять наличные", - заверил Гетманцев.

Напомним, выплату пенсий и денежных пособий во время военного положения не отменяют .

Через два дня на нужды армии через ПриватБанк перевели более миллиарда гривен.

В Привате 24 появилась возможность перечислить средства с "Бонус+" на нужды ВСУ.

27 февраля Национальный банк Украины на период действия военного положения упростилотдельные требования по проверке источников наличных средств в случае проведения банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины.

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