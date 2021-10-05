"Банковская тайна": в Укрэксимбанке прокомментировали нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы финучреждения Мецгера
В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной"
Об этом пресс-служба Укрэксимбанка сообщила в Facebook.
В пресс-служба отметили, что Укрэксимбанк получил запрос от издания "Радио Свобода" об интервью с Мецгером 16 сентября. Пресс-служба подтвердила изданию возможность проведения такого интервью 4 октября 2021 года.
Отмечается, что во время интервью журналист Кирилл Овсяный задал ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Овсяный также высказал предположение о возможных нарушениях банка в рамках этих правоотношений.
В банке заявили, что запрашиваемая информация является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в частности путем ограничением доступа к ней.
"Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью", - заявили в банке.
В пресс-службе добавили, что дальнейший разговор происходил в формате "не под запись". Пресс-служба предложила журналисту подготовить перечень вопросов, информация по которым может быть предоставлена банком с соблюдением требований законодательства, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов.
Отмечается, что после этого журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка со всей записывающей и осветительной техникой.
В банке в действиях Овсянаяого увидели признаки "как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации".
Учитывая это, в банке заявили, что рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы, которые регулируют деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям законодательства и Кодекса этики украинского журналиста.
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