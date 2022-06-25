Банковская система Украины полностью готова к интеграции в ЕС, - экономический эксперт Дубогрыз

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Честно скажу, без преувеличений, что наша банковская система полностью готова и законодательно, и юридически к интеграции в ЕС. Например, если мы завтра станем членами ЕС, то никаких проблем с банками не будет. Уже несколько лет все процессы отлажены по стандартам европейского регулятора, надзорных органов, то есть по тем регуляциям, на которых базируется банковское законодательство и банковская работа", - пояснил эксперт.

Евгений Дубогрыз отметил, что наши банки даже во многих моментах лучше работают, чем европейские, а именно расчеты, платежи, платежные системы, удаленные идентификации клиента. Такие процессы, которые в Европе занимают несколько дней, а иногда и неделю, у нас могут проходить меньше чем за сутки.



"Потому что еще в 2014 году было решено на уровне страны, что наша банковская система интегрируется в европейскую. Мы могли интегрироваться в любую японскую или малазийскую, или приближаться к американской, но мы выбрали Европу. И эти все годы Нацбанк внедрял изменения, изменялось законодательство и банковские регуляции, базельские стандарты. То есть 8 лет планомерной работы над этими изменениями - и банки готовы", - подчеркнул эксперт.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове

24 июня пресс-служба Нацбанка сообщила, что НБУ получил дополнительные обязательства и задачи после того, как Украина стала кандидатом на вступление в ЕС.

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