Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Василий Фурман дал комментарий о прочности финансовой сферы Украины независимо от атак агрессора.

"Сейчас на эту тему много мифов и надо быть откровенным, если мы говорим о кибератаках, то они были и до 24 февраля. Потому что к вирусным или воздушным атакам финансовая сфера Украины готова. После массированных обстрелов 16 декабря я общался со многими банками и они работают в штатном режиме.В НБУ вместе с банками на случай блекаута есть план бесперебойной работы, также штаб по обеспечению бесперебойной работы банковской системы Украины во главе с заместителем главы НБУ. К тому же проводятся каждую неделю совещания с системно важными банками, на которых определяются вопросы, проблемы и пути их решения. Определены тысячи отделений системных банков, которые должны работать в условиях блекаута", – рассказал доктор экономических наук.



Василий Фурман добавил, что есть и меньшие банки, потому что системных банков в Украине 14 из 68, однако другие банки также обеспечивают свои отделения генераторами и Starlink.



"НБУ вместе с банковской системой, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, надежно держит финансовую оборону. Мы работаем сегодня 24/7. Вклады граждан Украины в банковскую систему увеличились на 37% за 10 месяцев. Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон, 100% гарантирующий вклады граждан Украины независимо от суммы. Я уверен в том, что при любом развитии событий мы выдержим удары и будем надежно держать финансовую оборону", - подчеркнул Фурман.

18 декабря пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщила, что в украинской системе значительный дефицит электроэнергии из-за погодных условий и последствий атаки РФ

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