"Банковская система стабильна": Украинская ассоциация платежных систем выразила поддержку НБУ на фоне угрозы от РФ
Украинская ассоциация платежных систем выражает решительную поддержку Национальному банку Украины и его руководству
Об этом говорится в письме президента UAPS Галины Хейло на имя главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
"От имени участников рынка платежных услуг Украинская ассоциация платежных систем "УАПС" выражает решительную поддержку Национальному банку Украины", – сообщается в письме.
Отмечается, что дестабилизация Украины из-за кибератак, сообщения о системном минировании объектов на фоне угрозы вторжения провоцирует общественную истерию и бьет по экономике Украины.
"Мы хотим Вас заверить, что в сегодняшней ситуации банковская система стабильна и незыблема и способна обеспечить выполнение своих обязательств перед общественностью, которая, как мы надеемся, способна обеспечить стабильность курса гривни и уменьшение паники среди населения", - добавили в ассоциации.
- Напомним, что Денис Монастырский заявил, что МВД не допустит никаких сепаратистских проявлений в Украине.
- Кроме того, министры финансов стран "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины".
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