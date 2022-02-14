"Банковская система стабильна": Украинская ассоциация платежных систем выразила поддержку НБУ на фоне угрозы от РФ

Об этом говорится в письме президента UAPS Галины Хейло на имя главы Нацбанка Кирилла Шевченко.



"От имени участников рынка платежных услуг Украинская ассоциация платежных систем "УАПС" выражает решительную поддержку Национальному банку Украины", – сообщается в письме.



Отмечается, что дестабилизация Украины из-за кибератак, сообщения о системном минировании объектов на фоне угрозы вторжения провоцирует общественную истерию и бьет по экономике Украины.



"Мы хотим Вас заверить, что в сегодняшней ситуации банковская система стабильна и незыблема и способна обеспечить выполнение своих обязательств перед общественностью, которая, как мы надеемся, способна обеспечить стабильность курса гривни и уменьшение паники среди населения", - добавили в ассоциации.

Напомним, что Денис Монастырский заявил, что МВД не допустит никаких сепаратистских проявлений в Украине.

Кроме того, министры финансов стран "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины".