Банковая стремится привязать Порошенко к Медведчуку, - политолог о подозрении пятому президенту

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.



"Политтехнологи Банковой хотят привязать каким-то делом Порошенко к Медведчуку. Мы видели, как блоггеры Банковой пытались раскручивать эти темы "пленок Медведчука-Порошенко", - сказал Ковалев.



По его мнению, когда появляются какие-либо дела, связанные с политиками, они уже априори имеют политический подтекст.



"Допускаю, что кто-то в окружении Зеленского пытается выслужиться перед ним, создавая эти дела. Первая аналогия - это дело о "госперевороте", к которому якобы был причастен олигарх Ринат Ахметов. Очень часто решения власти бывают необдуманными, потому что дела, возбужденные против некоторых политиков, они оборачиваются ростом рейтинга этого политика", – заявил политолог.



Ковалев считает, что этому делу дадут ход.



"Параллельно Офис президента будет мониторить закрытые социологии, насколько это дело дает шансы на рост рейтинга Порошенко и его политсилы "ЕС" и после этого будет понятна логика действий в этой ситуации", - подытожил политолог.

Лидер ОПЗЖ Виктово Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

По этому делу нардеп Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу.