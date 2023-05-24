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OPINION

Банковая не готова признать Крым крымскотатарским

Лариса Волошина
24 мая, 2023 среда
10:03
Мнение

Услышала высказывание Подоляка об отмене автономии в освобожденном Крыму

Расстроилась.

Ведь это противоречит всему, во что я верила долгие годы оккупации. Крым должен быть украинским. То есть, должен быть крымскотатарским.

И вот, оказывается, центральная власть не готовы признать этот простой факт. Оказывается, есть сомнения и варианты.

Мне досадно, мои крымскотатарские друзья, что вам пришлось это услышать буквально накануне освобождения, за которое вы боролись все эти годы. Обидно и стыдно за то, что Банковая до сих пор не лишилась имперского пренебрежения коренным народом Крыма.

Что я могу сказать по этому поводу? Что я могу попросить у вас после этих позорных заявлений?

Давайте вместе освободим Крым от российских решеток, и вместе продолжим борьбу за ваши права в независимой Украине.

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Пока дышу и живу, я не откажусь от идеи крымскотатарского Крыма. И не только я. Сотни и тысячи украинцев будут с вами в этой борьбе. Мы не остановимся

Уверена, что многие украинцы сейчас испытывают тот же стыд, что и я. Знаю, что вы будете способствовать деоккупации, несмотря на все заявления невежд у власти. Прошу вас, не теряйте надежды. Мы будем бороться за ваше право на освободившуюся землю вместе.

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Пока дышу и живу, я не откажусь от идеи крымскотатарского Крыма. И не только я. Сотни и тысячи украинцев будут с вами в этой борьбе. Мы не остановимся. Мы не отступимся. Крым будет цветущим и свободным. Крымскотатарский народ заслуживает права на возрождение.

Верю, что я не одна хочу сейчас заверить вас, мои крымскотатарские братья, что в уволенном Крыму мы продолжим борьбу вместе с вами. Потому что свободная Украина невозможна без вашего права на выстраданную Родину.

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Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

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