"Банковая может зачистить всю оппозицию, чтобы Зеленский переизбрался": политэксперт не исключает условного срока для Порошенко с целью недопуска к выборам

Об этом он заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на телеканале Еспресо.



"Вся власть минимум полгода занимается только одним - как они будут переизбирать Зеленского на второй срок. В этой логике они и мыслят. И отсюда у нас такие гонения на всех оппозиционеров. Мы не знаем, будут ли досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю. И тут вопрос, что они будут выбирать, если они изберут, как они считают, вариант с выводом Порошенко во второй тур и там его выиграем. Повторяем 2019 год, но не с таким успехом.Это все хорошо, но есть нюанс. Как показывает социология, господин Зеленский едва-едва выигрывает во втором туре у Порошенко. А Разумков, идя на выборы, может отобрать у Зеленского голоса и тот вообще может не попасть во второй тур", - сказал Загородний.



Он отметил, что у власти есть второй сценарий: снять Порошенко с выборов.



"Условно осужденный не может участвовать в выборах. Тогда они смогут сказать западным посольствам:

мы его не посадили, но у него условный срок. Он не сможет участвовать ни в парламентских, ни в президентских выборах. Я не исключаю, что они вообще будут зачищать всех для того, чтобы вообще никто не поднялся. С условием, что есть Зеленский и ресурс, и они попытаются разбить электорат", - подытожил эксперт.



Напомним, 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский райсуд Киева избрал лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.

В ГБР считают, что решение суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко не обеспечит "должного поведения подозреваемого", поэтому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что решение суда по делу о государственной измене относительно избрания меры пресечения Петру Порошенко будет обжаловано.