Банковая изменила украинским спецслужбам, а теперь их предают "слуги народа", - Геращенко о "вагнергейте"

Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Дискредитируя саму идею гражданского парламентского контроля, вы вместо ВСК создали безумную" ТСН "- тусовку" Слуг народа ", которая работает прачечной по отмыванию Банковой от того болота, куда вы вляпались со спецоперацией" вагнеровцев ", - отметила Геращенко.



"Эта безумная" ТСН "неделю назад вышла с бумажкой, написанной на Банковой, что никакой операции не было, а были только намерения, во всем виноват Порошенко. А потом в полном составе вместе со своей руководительницей сбежали, когда на эту тусовку пришли непосредственно разведчики, те, кто принимал участие в разработке операции, те, кто непосредственно свидетельствовали, что Порошенко давал указания начать ее. те, кто должен был сказать ключевое: а кто же находился в тот роковой день в помещении на Банковой, кто слышал детали о начале последней фазы спецоперации. И наконец, кто то крот, кто передал все России ", - отметила Ирина Геращенко.



"Поэтому мы требуем создания ВСК, а не тусовки" Слуг народа ", куда войдет оппозиция. У вас конфликт интересов, вы отмываете здесь предателей Банковой. Все предатели имеют по статье" государственная измена "нести ответственность", - резюмирует Геращенко.